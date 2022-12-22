Італія спростить правила полювання для боротьби із вторгненням диких кабанів

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Влада Італії планує послабити правила полювання, щоби впоратися зі зростанням популяції диких кабанів.

Про це пише Euractiv.

Дикі кабани поширені в сільській місцевості, але нещодавно їх також помітили в центральних районах Рима — тварин приваблюють переповнені сміттєві баки італійської столиці.

Через це владна партія хоче дозволити відлов і вибракування диких тварин у міських і охоронюваних зонах. У цих заходах братимуть участь місцеві та регіональні офіцери поліції, а також національна лісова поліція та ліцензовані приватні мисливці.

Відповідну зміну включили у поправку до проєкту бюджету на 2023 рік, з яким ознайомилося агенство Reuters. Бюджет планують затвердити до кінця року. У проєкті також зазначено, що диких кабанів можна їсти, якщо органи охорони здоровʼя визнають їх безпечними для споживання.

Союз фермерів Coldiretti привітав реформу, заявивши, що вона вкрай необхідна, оскільки Італію захопили 2,3 мільйона диких кабанів.

Законодавець Франческо Мікелотті сказав, що проти цього заходу можуть виступати лише ті, хто керується «сліпою екологічною ідеологією» або хто живе в шикарних міських районах. Лідер Партії зелених Анджело Бонеллі назвав це «подачкою» для мисливського лобі та заявив, що це порушить конституцію Італії та правила ЄС щодо збереження природи.