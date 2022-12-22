Netflix збудує нову кіностудію на колишній військовій базі США
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Компанія Netflix збудує нову кіностудію на колишній військові базі США. Її вартість становитиме понад $900 мільйонів.
Про це пише Bloomberg.
Netflix заплатить за земельну ділянку, на якій розташовувалася колишня база Форт-Монмут у штаті Нью-Джерсі, $55 мільйонів. Площа ділянки сягає майже 120 гектарів.
Компанія планує додатково інвестувати $848 мільйонів у 12 павільйонів звукозапису та інші обʼєкти, повʼязані з кіноіндустрією. Це має створити приблизно тисячу нових робочих місць.
«Ми віримо, що студія Netflix може стимулювати місцеву економіку та економіку штату, створивши тисячі нових робочих місць і мільярди економічних показників, одночасно стимулюючи яскраву виробничу екосистему в Нью-Джерсі», — заявив співголова компанії, директор з контенту Тед Сарандос.
Управління економічного відродження Форт-Монмут обрало пропозицію Netflix на відкритому конкурсі, де територію бази також хотіли придбати ще три компанії.
- 27 вересня стримінговий сервіс Netflix повідомив про відкриття своєї першої повністю ігрової студії, щоб створювати відеоігри «світового рівня».