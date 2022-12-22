Колишньому голові «Роскосмосу» дмитру рогозіну виписали протокол через незаконний перетин кордону

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Пресслужба президента росії

Державна прикордонна служба України виписала протокол колишньому голові «Роскосмосу» дмитру рогозіну за незаконний перетин кордону — дням він вʼїхав до окупованого Донецька через територію росії.

Про це ДПСУ оголосила 22 грудня.

«Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність. Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому цій особі його «передали» під час святкування ним дня народження небайдужі товариші», — заявили у прикордонній службі.

21 грудня в окупованому Донецьку під обстріл потрапили дмитро рогозін і так званий премʼєр-міністр «днр» віталій хоценко. Вони святкували день народження рогозіна в ресторані «Шеш-Беш». Двоє людей загинули, зокрема охоронець хоценка. Рогозін отримав легкі поранення голови, спини, сідниць і стегна. Його госпіталізували та прооперують. Хоценко теж отримав поранення спини, але від госпіталізації відмовився.