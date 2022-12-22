NASA оголосило про загибель апарата InSight. Він чотири роки збирав інформацію про Марс

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NASA / JPL

Американське космічне агентство NASA офіційно оголосило про загибель свого посадкового модуля InSight — після того, як він втратив звʼязок із Землею. Апарат збирав інформацію про Марс понад чотири роки.

Посадковий модуль InSight не виходив на контакт із Землею з 15 грудня. Диспетчери місій називають такий стан апарата з розрядженими сонячними батареями «мертвим автобусом». NASA продовжить слухати сигнал апарата «про всяк випадок», але звісток від нього не очікують, тому місія вважається закінченою.

За кілька днів до цього NASA поділилося останнім селфі InSight, яке вказувало на те, що його потужність закінчується.

NASA

Посадковий модуль під назвою «Внутрішнє дослідження з використанням сейсмічних досліджень, геодезії та теплоперенесення», або InSight, сів на Марс у листопаді 2018 року. Відтоді він активно працював. InSight незвичайний тим, що вимірює внутрішню частину планети — він має сейсмометр і тепловий зонд, які разом допомагають зрозуміти марсіанську геологію і надра.