Французький гірськолижний курорт першим у Європі заборонив куріння

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Mickael Tournier / Unsplash

У Франції гірськолижний курорт Ле Же став першим у Європі, який заборонив паління на всій своїй території.

Про це повідомляє CNN.

Рішення відмовитися від цигарок було «важким, але необхідним». І це правило поширюється не лише на лижників і сноубордистів. У Ле Же цілий рік — активний сезон піших прогулянок, скелелазіння та кемпінгу. Тут також проходив Чемпіонат світу з гірських велосипедів 2022 року.

Курорт уже встановив пʼять спеціально відведених зон для куріння. Муніципальна поліція патрулюватиме траси, а тих, хто закурить поза спеціальними зонами, можуть оштрафувати.

«Пройшли роки, відколи ми почали роздавати кишенькові попільнички безкоштовно, і це нічого не змінило в тому, скільки недопалків ми знайдемо наприкінці лижного сезону. Минулої весни ми мали день прибирання за участю 100 добровольців, і коли ми пройшли через гору, знайшли 3 тисячі недопалків», — розповів Бенджамін Мюньє, директор з маркетингу Ле Же. Він додав, що саме тоді запропонував заборонити куріння.

Гірськолижні курорти для некурців уже працюють в інших частинах світу — у Японії, Новій Зеландії та Канаді.

За даними Міністерства охорони здоровʼя Франції, майже 32% дорослих французів у віці від 18 до 75 років ідентифікують себе як курців.