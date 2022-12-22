WP: Зеленський та Байден розійшлися в питанні, яка зброя потрібна Україні та чи можуть її дати

Новини

Reuters

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден розійшлися в питанні, яка зброя потрібна Україні та чи зможуть Штати й союзники її передати. У Білому домі поки що не хочуть давати Україні більше зброї.

Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Метою візиту Зеленського було домовитися про більші поставки зброї для того, щоб наступного року українська армія змогла проводити більш масштабні операції проти росії. Водночас у США хотіли дізнатися думку Зеленського про «дипломатичний шлях» врегулювання конфлікту.

У США вважають, що українська армія й так має достатньо танків, а американські Abrams складні в обслуговуванні та експлуатації. Що стосується далекобійних ракет, то Байден зазначив, що серед союзників немає єдності щодо таких поставок, бо ракетами можуть бити по території росії.

Також в адміністрації Байдена кажуть, що США хотіли дізнатися про позицію Зеленського щодо мирних перемовин і переконатися, щоб Київ мав найсильнішу позицію на них. Але поки що це виглядає як «академічна розмова», оскільки росія не зацікавлена в перемовинах.