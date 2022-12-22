«Ви ніколи не залишитеся одні». Байден та Зеленський провели спільну пресконференцію. Головне

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Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не припинять підтримувати Україну у війні проти росії.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Байден сказав, що приклад Зеленського та українців надихає американців та решту світу. Американський президент висловив захоплення народом України за його «незламну рішучість» і «позицію проти агресії рф». Він запевнив, що Штати ніколи не перестануть підтримувати Україну.

Також Байден підтвердив виділення нової допомоги на понад $2 мільярди, яка включатиме системи протиповітряної оборони Patriot. Крім того, американський лідер висловив упевненість у тому, що Конгрес схвалить виділення $45 мільярдів на потреби України.

Зеленський, своєю чергою, подякував США та союзникам за підтримку, а також запропонував провести Global Peace Formula Summit для пошуку шляхів, як відновити територіальну цілісність України та міжнародний порядок.

Говорячи про можливість мирних переговорів з росією, Зеленський зазначив, що «справедливий мир» для нього означає відсутність компромісів щодо суверенітету України та відшкодування збитків, яких рф завдала. Байден, своєю чергою,заявив, що росія вже програла на полі бою в Україні. «Дуже скоро путін зрозуміє, що він програв війну. І тоді президент Зеленський вирішить, як він хоче її завершити», — зазначив Байден.