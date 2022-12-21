Yasno: Найскладніша в країні ситуація з електроенергією — у Києві

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Lukas Bato / Unsplash

У Києві найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні — росіяни знищили 60% трансформаторів.

Про це у Facebook повідомив гендиректор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

«Сьогодні ситуація з постачанням у Києві — найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2—3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання», — пояснив він.

Коваленко додав, що наразі найбільша проблема Києва — не генерація, а мережі. «Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання — нуль» — зазначив голова компанії.

Також він пояснив, що лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точки зору мапи та районування. «Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація», — зазначив Коваленко.

Крім того, за словами Коваленка, фахівці працюють над ремонтами та над новими схемами заживлення з використанням доступного обладнання. «Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися», — заявив він.