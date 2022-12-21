Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося потрапити в місця утримання полонених українців у росії

Новини

Представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) вдалося потрапити в місця утримання полонених українців на території рф.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Представники Червоного Хреста не уточнили, в яких саме місцях вони побували. За їхньою інформацією, близько 120 полонених українських захисників отримали теплі речі й засоби гігієни.

Тим часом рідні військових з полку «Азов» нарікають, що до полонених не доходять листи. Раніше з Міжнародним комітетом Червоного Хреста була домовленість про організацію доставки листів від рідних до полонених, яких визнала росія.

«Попри те що під час виходу з «Азовсталі» МКЧХ анкетував наших захисників, росія офіційно не визнає їх полоненими. Тому листи азовцям, на жаль, не передаватимуть. Ми працюємо, щоб це виправити. Листи в рф на останньому етапі розсилає російське міністерство оборони — уся відповідальність за це на ньому. Звільнені полонені кажуть, що послань від рідних не отримували», — зазначила представниця Національного інформаційного бюро під час зустрічі з родинами українських військових.