«Укрпошта» оголосила дату випуску марок «Щедрик. Carol of the Bells»

Новини

Укрпошта

«Укрпошта» введе в обіг поштову марку «Щедрик. Carol of the Bells» 23 грудня. Погашення відбудуться в Головпоштамті в Києві та у Вінниці.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрпошти».

Нова марка присвячена 100-річчю презентації композиції «Щедрик» на сцені Карнегі-Холу в Нью-Йорку.

Укрпошта

Автором ескізу став заслужений художник України Микола Кочубей. Він зобразив ластівку, про яку співають у пісні.

Тираж марки – 200 тисяч примірників. Із 23 грудня марку «Щедрик. Carol of the Bells» можна буде придбати в міських відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти».