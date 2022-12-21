«Укрпошта» оголосила дату випуску марок «Щедрик. Carol of the Bells»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Укрпошта
«Укрпошта» введе в обіг поштову марку «Щедрик. Carol of the Bells» 23 грудня. Погашення відбудуться в Головпоштамті в Києві та у Вінниці.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрпошти».
Нова марка присвячена 100-річчю презентації композиції «Щедрик» на сцені Карнегі-Холу в Нью-Йорку.
Автором ескізу став заслужений художник України Микола Кочубей. Він зобразив ластівку, про яку співають у пісні.
Тираж марки – 200 тисяч примірників. Із 23 грудня марку «Щедрик. Carol of the Bells» можна буде придбати в міських відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти».
- «Укрпошта» також випустить марку «Зброя Перемоги» — частина коштів піде на потреби української армії. На зображеннях будуть зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс».