Регулятор перевірить 12 обленерго через графіки відключення світла

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) проведе позапланові перевірки 12 операторів системи розподілу електроенергії (обленерго) через скарги споживачів на недотримання графіків відключень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Комісія перевірить:

«Вінницяобленерго»;

«Волиньообленерго»;

«Закарпаттяобленерго»;

«ДТЕК Київські електромережі»;

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»;

«Львівобленерго»;

«ДТЕК Одеські електромережі»;

«Тернопільобленерго»;

«Хмельницькобленерго»;

«Черкасиобленерго»;

«Чернівціобленерго»;

«Полтаваобленерго».

Підставою для перевірок стали звернення побутових споживачів про недотримання обленерго графіків відключень від електропостачання. У скаргах йдеться про нерівномірність розподілу відключень та про те, що споживачів не повідомляють про відключення (або надають неактуальну інформацію).

При цьому найбільше скарг надійшло на «Полтаваобленерго», «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Київські регіональні електромережі».