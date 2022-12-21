ЗМІ: На фронті загинув колишній політвʼязень Геннадій Афанасьєв

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На фронті загинув колишній політичний бранець Кремля Геннадій Афанасьєв.

Про це виданню «Крим.Реалії» повідомила дружина загиблого.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу повідомив «Радіо Свобода», що Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади і загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Афанасьєв — один із обвинувачених у справі так званих «терористів групи Сенцова». Був заарештований 9 травня 2014 року на одній з вулиць Сімферополя. ФСБ заявила, що Афанасьєв разом з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком та Олексієм Чірнієм був членом диверсійно-терористичної групи «Правого сектора» й готував низку терактів на території Криму. Одразу після появи цієї публікації російські федеральні канали показали сюжети новин, у яких Афанасьєв зізнається в тому, що він готував терористичні акти, і називає Сенцова лідером угруповання.

У червні 2016 року Афанасьєва вислали в Україну, його та іншого політвʼязня — Юрія Солошенка — обміняли на фігурантів справи про сепаратизм Олену Гліщінську й Віталія Діденка.