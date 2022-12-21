Розслідування: Росія та білорусь продовжують продавати деревину в ЄС під виглядом казахської та киргизької

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Radek Grzybowski / Unsplash

Попри накладені санкції росія та білорусь продовжують продавати деревину до Європейського Союзу. Її видають за сировину нібито казахського або киргизького походження.

Про це йдеться в розслідуванні Білоруського розслідувального центру, литовського видання Siena і організації журналістів-розслідувачів OCCRP.

Білорусь і росія були основними постачальниками деревини для країн-членів Євросоюзу. Але після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купівлю лісоматеріалів, щоб позбавити рф і білорусь грошей на війну. Однак після заборони на імпорт до країн ЄС різко зросли поставки із Центральної Азії.

Території Казахстану і Киргизстану майже не вкриті лісами, обидві країни майже не виробляють деревину. Але за документами імпорт дерева до ЄС із цих двох країн за пів року зріс у 66,6 раза проти минулого року. Більшість деревини ввозиться через Латвію, Литву, Польщу, Німеччину і Данію.

Журналісти виявили кілька компаній, які обіцяли зробити фальшиву документацію на білоруський ліс. Пізніше вони заперечували, що говорять про обхід санкцій.