В Австралії вандали знищили стародавнє наскальне мистецтво

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У Південній Австралії вандали знищили священні витвори мистецтва, яким приблизно 30 тисяч років. Про це повідомляє BBC.

Вандали викопали залізні ворота навколо печери, а потім видряпали на стінах напис: «Не дивись, але це печера смерті». Влада вже проводить розслідування.

Ідеться про мистецтво рівнини Налларбор — це малюнки, які вирізьбили на крейдяних вапнякових стінах печери Кунальда. Ці печери є одними з ранніх свідчень заселення цієї частини країни аборигенами та мають особливе значення для корінних жителів регіону Мирнінг.

Відповідно до законів Південної Австралії про спадщину аборигенів, наразі людям, які завдали шкоди обʼєкту аборигенів, загрожує штраф у 10 тисяч австралійських доларів ($6 700 доларів) або тюремне увʼязнення на строк до шести місяців. Однак влада пообіцяла посилити ці закони після розслідування руйнування скельних укриттів в ущелині Джуукан, вік яких 46 тисяч років.