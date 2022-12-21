У росії ухвалили закон про довічне увʼязнення за «допомогу диверсантам»

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Державна дума рф ухвалила в остаточному читанні закони, які передбачають покарання аж до довічного увʼязнення за «сприяння диверсійній діяльності».

Про це пишуть «Радіо Свобода» і The Moscow Times.

Закони доповнюють Кримінальний кодекс і посилюють покарання за «сприяння, втягнення, заклики та схиляння до вчинення диверсій», а також за їхнє фінансування. Крім того, кримінальне покарання передбачене за створення груп із цією метою.

Фактично росіян тепер будуть карати навіть за допис у соціальних мережах на вказану тему.

У думі рішення пояснили війною та вʼїздом «біженців». Журналісти ж зазначають, що зміни внесли на тлі низки техногенних катастроф у росії, таких як вибухи на заводах і газопроводах.