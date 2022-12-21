Учені відкрили дві схожі на Землю екзопланети

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Астрономи Канарського інституту астрофізики відкрили дві потенційно придатні для життя екзопланети — GJ 1002b та GJ 1002c.

Як пише Space, вони обертаються навколо червоної карликової зірки GJ 1002 неподалік Сонячної системи (за 16 світлових років). Екзопланети розташовані досить близько до свого Сонця, тому вчені вважають, що на них можуть бути вода і різні форми життя.

Схожість GJ 1002b та GJ 1002c із Землею в тому, що на них не надто спекотно, але й не надто холодно. Вони розташовані в «зоні життя» GJ 1002. Для розуміння, у «зоні життя» Сонця — Венера, Земля і Марс. Проте через те, що зірка екзопланет — червоний карлик, то вони розташовані набагато ближче до неї. GJ 1002b обертається навколо GJ 1002 за 10 днів, а GJ 1002c — за 21 день.