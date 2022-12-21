Президент Зеленський повідомив про свій візит до Вашингтону

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Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до США. Він зустрінеться із президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Білий Дім розповів, що Байден і Зеленський обговорили цей візит, коли розмовляли телефоном 11 грудня. Вашингтон офіційно запросив Зеленського приїхати минулої середи, 14 грудня. Українська сторона офіційно прийняла запрошення 16 грудня, а потім остаточно підтвердила візит 18 грудня.

Байден планує обговорити із Зеленським подальші дії на фронті, можливості та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні, санкції та експортний контроль, а також допомогу в економічному та енергетичному секторах.

Це буде другий візит Зеленського до Білого Дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.