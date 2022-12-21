ЗМІ: Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі з Байденом та виступу у Конгресі

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Президент Володимир Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі з президентом США Джо Байденом та для виступу у Конгресі.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, знайомі з підготовкою візиту.

Видання пише, що візит Зеленського збігається з наміром адміністрації Байдена надіслати Україні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме зенітно-ракетні системи Patriot.

Візит стане першою поїздкою Зеленського за межі України з початку російського вторгнення в лютому цього року.

Видання Axios пише, що Зеленський також виступить у Конгресі. Візит може відбутися вже у середу, 22 грудня.