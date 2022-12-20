CNN: У наступному пакеті допомоги США оголосять про передачу Україні систем Patriot

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Сполучені Штати планують у найближчому пакеті військової допомоги передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох американських посадовців.

Також очікується, що до пакета допомоги ввійдуть комплекти на основі технології GPS для переобладнання авіабомб на «розумні» боєприпаси з точним наведенням. Ідеться про комплекти Joint Direct Attack Munition (JDAM). Фактично — це причіпні ракетні крила і хвіст, які «надягаються» на некеровану авіабомбу. Такі комплекти можна встановлювати на бомби різних ваги та розміру, перетворюючи їх на високоточні боєприпаси.

МIM-104 (Patriot) — американський зенітний ракетний комплекс, який використовують армія США та її союзники. Цей комплекс виготовляє компанія Raytheon. Остання версія цього ЗРК — PAC-3 — прийнята на озброєння 2001 року. Комплекс здатний уражати бойові літаки, крилаті та балістичні цілі на висоті до 15 кілометрів і з дальністю понад 100 кілометрів.