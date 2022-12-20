Апарат NASA InSight надіслав останнє селфі з Марсу

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NASA

Апарат InSight Mars Lander NASA надіслав на Землю останній власний знімок з Марсу.

«Моя потужність дуже низька, тому це може бути останнє зображення, яке я можу надіслати. Але не переживайте за мене: мій час тут був і продуктивним, і спокійним. Якщо я зможу далі розмовляти зі своєю командою, я це робитиму, але незабаром я піду звідси. Дякую, що залишилися зі мною», — йдеться в повідомленні.

Імовірно, зображення зроблене 11 грудня. Це останній знімок, який з’явився в базі необроблених зображень InSight. NASA зробило пріоритетом живлення сейсмометра посадкового модуля, щоб прослуховувати марсотруси, тому вимкнуло більшість інших приладів InSight.