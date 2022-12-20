На українсько-польському кордоні запрацювала електронна черга для вантажівок
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на польсько-українському кордоні запрацювала електронна черга для перетину. Вона працюватиме лише для вантажних автомобілів.
Про це пише МВС України у своєму Facebook.
Тепер водії зможуть попередньо записатися в чергу та прибути в пункт пропуску в конкретний час. Також вони знатимуть орієнтовний час вʼїзду в Польщу.
Користування сервісом буде безкоштовним.