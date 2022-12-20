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На Херсонщині прикордонники знайшли давньоримське поселення, коли копали окопи.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонної служби.

Військові знайшли уламки амфор і глечиків, коли облаштовували фортифікаційні споруди на узбережжі Дніпра. Після виявлення археологічних знахідок всі роботи припинили, щоб зберегти цінні для історії артефакти.

Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України

Після перемоги на цьому місці працюватиме археологічна експедиція.