На Херсонщині прикордонники знайшли давньоримське поселення, коли копали окопи
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Херсонщині прикордонники знайшли давньоримське поселення, коли копали окопи.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонної служби.
Військові знайшли уламки амфор і глечиків, коли облаштовували фортифікаційні споруди на узбережжі Дніпра. Після виявлення археологічних знахідок всі роботи припинили, щоб зберегти цінні для історії артефакти.
Після перемоги на цьому місці працюватиме археологічна експедиція.