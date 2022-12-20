Науковці виявили, що дельфіни можуть страждати на хворобу Альцгеймера

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NASA, Wikipedia

Дослідники вивчили мозок 22 китоподібних, які викинулися на берег біля узбережжя Шотландії, і виявили у загиблих тварин класичні ознаки хвороби Альцгеймера. Раніше вважалося, що це виключно людське захворювання і тварини на нього не страждають.

Про це пише The Guardian.

Дослідники виявили ознаки хвороби Альцгеймера у трьох із 22 тварин: біломордого дельфіна, афаліни та гринди звичайної. Усі троє були літніми, тож зміни мозку можуть бути віковими.

За словами патологоанатома Марка Дегліша з Університету Глазго, наразі неможливо сказати, чи пошкоджує хвороба когнітивні функції, як це буває у людей. Щоб визначити, чи була у дельфінів і китів хвороба Альцгеймера, треба вивчити мозок живих тварин.

Однією з можливих причин ураження головного мозку в китів і дельфінів є те, що вони, як і люди, можуть жити багато років після того, як припиняють репродуктивну активність. Ще одна можлива причина — кисневе голодування, яка виникає під час пошуку їжі на глибині.

Хвороба Альцгеймера також може підтвердити теорію «хворого лідера», відповідно до якої здорові китоподібні опиняються на мілині, коли слідують за лідером групи, який заплутався або загубився.