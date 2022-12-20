Індія розгорнула на кордоні з Китаєм війська в «безпрецедентному масштабі»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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ITBP / Facebook
Індійська армія розгорнула на кордоні з Китаєм війська в «безпрецедентному масштабі». Так там відреагували на чергові прикордонні сутички.
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише BBC.
Він наголосив, що Індія не дозволить Китаю в односторонньому порядку «змінити статус-кво» на кордоні.
«Сьогодні у нас є таке розгортання індійської армії на кордоні з Китаєм, якого ми ніколи не мали. Це робиться для протидії китайській агресії. Індійська армія сьогодні розгорнута для протидії будь-яким спробам односторонньої зміни [кордону]», — сказав Джайшанкар.
- У 1962 році розпочалася Китайсько-індійська високогірна прикордонна війна. Причиною стала неврегульованість питання щодо лінії кордону між колишньою Британською Індією і Тибетом. Спірними вважалися дві ділянки. Одна з них розташована в північно-східній частині Кашміру, інша — у північній частині сучасного штату Аруначал-Прадеш.
- Індія та Китай мають спірний кордон протяжністю понад три тисячі кілометрів, який погано демаркований. Через це там постійно стаються прикордонні сутички між індійськими та китайськими військовими. Останній такий конфлікт стався 9 грудня — тоді кілька солдатів отримали легкі поранення.