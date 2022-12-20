Індія розгорнула на кордоні з Китаєм війська в «безпрецедентному масштабі»

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ITBP / Facebook

Індійська армія розгорнула на кордоні з Китаєм війська в «безпрецедентному масштабі». Так там відреагували на чергові прикордонні сутички.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише BBC.

Він наголосив, що Індія не дозволить Китаю в односторонньому порядку «змінити статус-кво» на кордоні.

«Сьогодні у нас є таке розгортання індійської армії на кордоні з Китаєм, якого ми ніколи не мали. Це робиться для протидії китайській агресії. Індійська армія сьогодні розгорнута для протидії будь-яким спробам односторонньої зміни [кордону]», — сказав Джайшанкар.