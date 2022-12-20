Зеленський підписав закон про конкурси на посаду суддів КСУ, попри висновок Венеційської комісії

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 7662 про конкурси на посади суддів Конституційного суду України. Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.

Згідно із цим законом, суддів КСУ мають право призначати президент, Верховна Рада та Зʼїзд суддів. Усі вони проводять власні конкурси за власними вимогами. Законопроєкт також передбачає створення Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме всіх кандидатів. До цієї групи ввійдуть три представники від України (по одному від президента, Ради та Зʼїзду суддів) та три міжнародні експерти.

Венеційська комісія 19 грудня опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в № 7662. Експерти комісії рекомендували оновити законопроєкт і включити до Дорадчої групи експертів ще одного члена. У фундації DEJURE зазначають, що сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Також у висновку Венеційської комісії вказано, що рішення Дорадчої групи експертів мають бути обовʼязковими. За жодних обставин кандидат, який не пройшов таку перевірку, не може стати суддею КСУ.