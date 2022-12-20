Україна уклала угоду на понад 10 тисяч антен Starlink

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна уклала угоду з компанією SpaceX Ілона Маска, за якою найближчими місяцями отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink для стабілізації звʼязку на випадок критичних ситуацій.

Про це він розповів Bloomberg.

Федоров особисто обговорив це питання з Маском, і той запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну. «Коли у нас були відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію», — розповів міністр.

За словами Федорова, із початку повномасштабного вторгнення Україна отримала майже 22 тисяч антен Starlink. Усі фінансові питання щодо них наразі вирішені, але навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування.