СБУ затримала чоловіка, який у 2014 році вивішував російський прапор над Харківською міськрадою. Його шукали 8 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Служба безпеки України
Правоохоронці спіймали жителя Харкова, який переховувався від слідства вісім років. У 2014 році він вивішував російський прапор над Харківською міськрадою.
Про це пише пресслужба СБУ.
Також чоловік у 2014 році закликав до штурму міськради. Він активно виступав в ефірах російських пропагандистів і закликав до захоплення державних органів і зміни кордонів України.
«Коли спроби москви захопити місто провалилися. зловмисник вирішив залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів», — зазначили в СБУ.
Однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Під час обшуку в чоловіка знайшли прапор рф, дві гвинтівки та набої калібру 7,62 мм.
- Під час Революції гідності в Харкові проросійські мітингувальники 26 лютого пікетували сесію міської ради. У той же день з будівлі міськради зняли прапор ЄС і повісили російський. Але після перемовин з тодішнім мером Геннадієм Кернесом прапор росії з будівлі міської ради зняли.