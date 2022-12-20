СБУ затримала чоловіка, який у 2014 році вивішував російський прапор над Харківською міськрадою. Його шукали 8 років

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Служба безпеки України

Правоохоронці спіймали жителя Харкова, який переховувався від слідства вісім років. У 2014 році він вивішував російський прапор над Харківською міськрадою.

Про це пише пресслужба СБУ.

Також чоловік у 2014 році закликав до штурму міськради. Він активно виступав в ефірах російських пропагандистів і закликав до захоплення державних органів і зміни кордонів України.

«Коли спроби москви захопити місто провалилися. зловмисник вирішив залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів», — зазначили в СБУ.

Однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Під час обшуку в чоловіка знайшли прапор рф, дві гвинтівки та набої калібру 7,62 мм.