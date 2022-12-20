Нідерланди офіційно вибачилися за свою роль у работоргівлі

Новини

Dutch government

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте вибачився за «рабське минуле» країни, яке, за його словами, досі має негативні наслідки.

Ці коментарі є частиною визнання урядом Нідерландів колоніального минулого країни та офіційною відповіддю на звіт під назвою «Ланцюги минулого» Dialogue Group Slavery History.

«Протягом століть під державною владою Нідерландів людську гідність порушували в найжахливіший способіб. Протягом століть нідерландська держава та її представники сприяли, стимулювали, зберігали та отримували прибуток від рабства. Століттями в імʼя нідерландської держави люди перетворювалися на товар, їх експлуатували та зловживали. Нідерландські уряди після 1863 року не змогли належним чином побачити та визнати, що наше рабське минуле продовжувало мати негативний вплив і досі має — у зв’язку з цим я приношу вибачення від імені нідерландського уряду», — сказав Рютте під час виступу в Національному архіві країни в Гаазі.

Премʼєр наголосив, що Нідерланди несуть відповідальність за страждання, які завдали поневоленим людям та їхнім нащадкам.

У XVII та XVIII століттях Нідерланди отримали великі прибутки від работоргівлі, адже країна відіграла ключову роль у рабстві в Суринамі, Карибському басейні, а також у Південній Африці та Азії, де діяла Голландська Ост-Індська компанія. У період з XVII до XIX століття нідерландські купці продали в рабство понад 600 тисяч людей з Африки та Азії. Нідерландці не забороняли рабство на своїх територіях до 1863 року, хоча воно було незаконним у країні.