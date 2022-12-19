Нардеп Янченко вирішила вийти з партії «Слуга народу». Її обурив візит голови СН Шуляк до пораненого військового
- Автор:
- Олег Панфілович
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Нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко написала заяву на вихід з партії. Її обурив візит голови партії Олени Шуляк у шпиталь до одного з військовослужбовців, який розкритикував ініційований нею законопроєкт про реформу містобудування.
Про це вона написала у Facebook.
«Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця — це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, — а щоб позʼясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту 5655 — це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни», — написала вона.
Янченко додала, що це, на жаль, далеко не перший «негідний вчинок» голови партії. «Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк — це толерувати таку огидну поведінку», — додала нардеп.
- 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності. Його критикували глави українських міст і селищ, архітектори та громадські активісти.