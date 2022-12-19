«Порушення двосторонніх угод». Росія пригрозила Греції за можливу поставку Україні систем ППО

Новини

Nikita Dezhurny / Flickr

Росія пригрозила Греції наслідками у разі постачання Україні систем протиповітряної оборони С-300.

Про це повідомляє пресслужба мзс рф.

Там вважають, що постачання систем є порушенням російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво від 30 жовтня 1995 року та про постачання продукції військового призначення від 3 грудня 2013 року, «які недвозначно забороняють постачання третій стороні без згоди росії». «Нехтування договірними зобовʼязаннями неминуче матиме наслідки, не кажучи вже про суттєве послаблення обороноздатності Греції у сфері ППО», — йдеться у заяві.

Також російське мзс наполягає, що Греція ігнорує міжнародні обмеження у сфері торгівлі зброєю, які «не допускають її експорту в ті регіони, де це може призвести до порушення міжнародного гуманітарного права та сприяти загостренню конфліктів».