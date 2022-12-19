Очільник молдовської спецслужби звинуватив росію у планах напасти на Молдову в 2023 році

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Голова Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що росія планує напад на Молдову. Це може статися вже в 2023 році.

Про це він заявив в інтервʼю TVR Moldova.

Мустяце зазначив, що все залежатиме від розвитку подій в Україні. Якщо росіяни знову почнуть наступ на Київ та досягнуть успіху на півночі України, то вони можуть спробувати напасти і на Молдову.

«Питання не в тому, чи здійснить російська федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це відбудеться: або на початку року, у січні, лютому, або пізніше, у березні, квітні. Але, судячи з інформації, що є у нас, росія може піти далі, щоб створити коридор з Придністровським регіоном, який є територією Молдови», — наголосив він.

Також Мустяце нагадав, що на території Придністровʼя є найбільший у Європі склад боєприпасів, який охороняють російські війська. Росіяни планують використати ці снаряди для подальшої війни.