Google допоможе користувачам розшифрувати нерозбірливий почерк лікарів

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Google blog

Компанія Google під час щорічної конференції в Індії оголосила, що співпрацює з фармацевтами, щоб допомогти користувачам розшифрувати нерозбірливий почерк лікарів.

Про це пише TechCrunch.

Щоб скористатися новою функцією Google Lens, користувачам потрібно буде сфотографувати рецепт або завантажити його з бібліотеки фотографій. Після обробки зображення програма виявлятиме та виділятиме ліки, згадані у рецепті.

Google blog

У Google наголосили, що участь фармацевтів допоможе більш якісно оцифровувати рукописні медичні документи, але жодне рішення про лікування не має прийматися виключно на основі результатів, наданих цією технологією.

Компанія не повідомила, коли нова функція стане доступна для більшості користувачів.