Керівнику Херсонського обласного управління водних ресурсів оголосили про підозру. Він допомагав окупантам подавати воду до Криму

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Служба безпеки України ідентифікувала чиновника-колаборанта, який допомагав росіянам відновити подачу прісної води до Криму. Ним виявився колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Ігор Андрієнко.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення Андрієнко підтримав російських окупантів. Після захоплення регіону він добровільно пішов на співпрацю з росіянами і погодився очолити створене ними «державне унітарне підприємство водних ресурсів Херсонської області».

На цій «посаді» Андрієнко налагоджував безперебійне водопостачання до військових баз рф у Криму. Зокрема колаборант підписав «доручення» про незаконне приєднання до складу окупаційного органа підрозділів Північнокримського каналу.

Через цей канал ексчиновник намагався забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації російських військових в окупованій частині півдня України.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, повʼязаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Наразі Андрієнко перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини. Однак, співробітники СБУ знають про місця його перебування і вживають заходів для притягнення його до відповідальності.