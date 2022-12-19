Мінкультури: Окупанти нищать у Криму Ханський палац
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російська окупаційна адміністрація в Криму руйнує архітектурну памʼятку національного значення — Ханський палац у Бахчисараї.
Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.
«Вони демонтують дах та ансамбль кольорових вітражів Золотого кабінету, замінюють старовинну покрівлю на сучасні будівельні матеріали. Тобто стирають національну памʼять новобудом», — написав Ткаченко.
Міністр звернувся до ЮНЕСКО із закликом завадити знищенню етногенезу кримських татар.
- Ханський палац у Бахчисараї вважається єдиним у світі зразком кримськотатарської палацової архітектури. Історичне середовище столиці кримських ханів було збудоване в 1532—1783 роках. У 2017 році окупаційна адміністрація почала так звану реставрацію. ЮНЕСКО визнала цю «реставрацію» загрозою для палацу.