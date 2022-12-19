Космічний телескоп Hubble зробив знімок туманності, «яка містить безліч цікавих деталей»

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Космічний телескоп Hubble зробив знімок, на якому показана невелика область відомої туманності Вестерхаут 5, що розташована приблизно за 7 000 світлових років від Землі.

Це зображення залите яскравим червоним світлом, містить безліч цікавих деталей, у тому числі вільно плаваючу газову глобулу, що випаровується (frEGG). Глобула на цьому зображенні — невелика темна область у формі пуголовка вгорі в центрі зліва.

frEGG на цьому зображенні — темна пляма в морі червоного світла. Червоний колір спричинений особливим типом світлового випромінювання. Це відбувається, коли дуже енергійний електрон усередині атома водню втрачає певну кількість своєї енергії, внаслідок чого електрон стає менш енергійним і вивільняється це характерне червоне світло.