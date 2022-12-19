Росія знову обстріляла Херсон — і знову влучання в обласну адміністрацію

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Кирило Тимошенко / Telegram

Російська армія зранку 19 грудня обстріляла місто Херсон, є влучання в Херсонську обласну військову адміністрацію.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Інформації про жертв наразі немає.

Попередній обстріл ОВА був 14 грудня з реактивних систем залпового вогню, тоді пошкодили два поверхи й обійшлося без постраждалих.

Загалом за добу 18 грудня росія 69 разів обстріляли територію Херсонщини — били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Були влучання в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки, шестеро людей отримали поранення.