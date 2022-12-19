Росія знову обстріляла Херсон — і знову влучання в обласну адміністрацію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кирило Тимошенко / Telegram
Російська армія зранку 19 грудня обстріляла місто Херсон, є влучання в Херсонську обласну військову адміністрацію.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Інформації про жертв наразі немає.
Попередній обстріл ОВА був 14 грудня з реактивних систем залпового вогню, тоді пошкодили два поверхи й обійшлося без постраждалих.
Загалом за добу 18 грудня росія 69 разів обстріляли територію Херсонщини — били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Були влучання в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки, шестеро людей отримали поранення.