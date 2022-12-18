Єгипет виявив велике газове родовище в Середземному морі

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Єгипет виявив велике газове родовище на блоці Nargis у східному Середземноморʼї. Оцінка запасів родовища все ще триває.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з вебсайтом Chevron, Nargis є одним із чотирьох морських геологорозвідувальних блоків, де Chevron володіє операційними інтересами в Єгипті разом з Tharwa Petroleum Co.

Обʼєм нової свердловини становить 70 мільярдів кубічних метрів природного газу. Це родовище може допомогти Єгипту посилити позицію енергетичного центру в східному Середземноморʼї після того, як у 2015 році компанія Eni оголосила про відкриття гігантського газового родовища Зохр.