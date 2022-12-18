Єгипет виявив велике газове родовище в Середземному морі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Єгипет виявив велике газове родовище на блоці Nargis у східному Середземноморʼї. Оцінка запасів родовища все ще триває.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з вебсайтом Chevron, Nargis є одним із чотирьох морських геологорозвідувальних блоків, де Chevron володіє операційними інтересами в Єгипті разом з Tharwa Petroleum Co.
Обʼєм нової свердловини становить 70 мільярдів кубічних метрів природного газу. Це родовище може допомогти Єгипту посилити позицію енергетичного центру в східному Середземноморʼї після того, як у 2015 році компанія Eni оголосила про відкриття гігантського газового родовища Зохр.
- 12 грудня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на південному сході Туреччини виявили нове родовище зі 150 мільйонами барелів чистих запасів нафти. Їх оцінюють на $12 млрд.