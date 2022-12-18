Аргентина стала чемпіоном світу з футболу у 2022 році

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У катарському Лусаїлі пройшов фінал Чемпіонату світу з футболу, у якому зустрілися команди Аргентини та Франції. Матч закінчився з рахунком 3:3, а в серії пенальті сильнішими виявилися латиноамериканці — 4:2.

На 23-й хвилині рахунок відкрив Ліонель Мессі. Він відзначився своїм шостим голом на поточному Мундіалі, реалізувавши пенальті, призначений за фол Усмана Дембеле на Ангелі Ді Марії у власному штрафному майданчику.

Вже на 36-й хвилині Аргентина забила другий м’яч. Моліна відпасував на Маккалістера, а той із кута штрафного майданчика віддав передачу на Ді Марію, який в один дотик пробив гол у дальній кут суперника.

Основні статистичні показники першого тайму (Аргентина — Франція): володіння мʼячем (59:41), удари (6:0), удари в площину воріт (3:0), фоли (10:11), кутові (2:0).

Другий тайм розпочався активною грою аргентинців, вони тримали перевагу, але вже на 80 хвилині Кіліан Мбаппе вдарив у лівий кут воріт Еміліано Мартінеса. Після цього вже за хвилину Франція зрівняла рахунок завдяки неймовірному дублеві Мбаппе.

У додатковий час команди обмінялися голами Мессі (109) та Мбаппе (117).

Післяматчеві пенальті вирішили переможця:

Аргентина — 4;

Франція — 2.

Збірна Аргентини востаннє вигравала Чемпіонат світу ще в 1986 році. Команда виходила до фіналу в 1990 та 2014 роках, але обидва рази поступалася Німеччині з рахунком 1:0.