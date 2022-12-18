Латвія виділить пів мільйона євро на генератори для українських державних медіа

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Flickr / Anemone Nemorosa

Уряд Латвії виділив із бюджету €550 тисяч на дизельні генератори для українських державних масмедіа. Про це повідомляє Delfi.

Ініціатива підтримати українські ЗМІ належить Міністерству культури Латвії, за його клопотанням уряд країни виділив на закупівлю дизельних генераторів €559 640 з держбюджету за статтею про непередбачені витрати.

Кошти для придбання дизельних генераторів передадуть до Ради громадських електронних ЗМІ (SEPLP).