Президентка Європарламенту закликала надати Україні більше зброї

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Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола закликала надати додаткову фінансову та військову підтримку Україні проти російської агресії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Ця війна має бути терміново припинена. І Україна повинна виграти цю війну. Це означає більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти росії», — сказала Метсола.

Вона також заявила, що «пишається підтримкою, яку Євросоюз пропонує Україні від початку війни, проте ЄС, на її думку, міг би «зробити ще більше.

Глава Європарламенту також підтримала створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів, скоєних окупантами в Україні.