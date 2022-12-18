В Офісі президента прокоментували відмову ФІФА показати звернення Зеленського

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Офіс президента / Telegram

Офіс президента України прокоментував відмову ФІФА показати відеозвернення президента Володимира Зеленського перед фіналом Чемпіонату світу з футболу в неділю, 18 грудня.

Свою позицію Офіс президента оприлюднив у письмовій заяві для CNN.

В ОП розповіли, що відео мало на меті «заклик до миру».

«Катар підтримав ініціативу президента, але ФІФА заблокувала ініціативу і не дозволила показ відеозвернення президента перед фінальною грою», — йдеться в заяві.

Офіс президента України також заявив, що самостійно розповсюдить відео, якщо ФІФА не випустить його в ефір, і заявили, що їхнє рішення заблокувати звернення покаже, що «ФІФА втратила цінне розуміння футболу — як гри, яка обʼєднує народи, а не підтримує існуючі розбіжності».

В Офісі президента України також повідомили CNN, що ФІФА розцінила звернення Зеленського як надто політичне, і заявили, що надіслали копію тексту звернення до штаб-квартири ФІФА у Швейцарії.

«У зверненні президента немає нічого політичного, що надає політичного забарвлення спортивному заходу, а саме субʼєктивних оцінок, політичних сигналів і тим більше звинувачень», — заявили в Офісі президента.

CNN звернулася до ФІФА, але не отримала коментарів. Катар публічно не прокоментував запит України.