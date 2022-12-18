В аеропортах США за 2022 рік вилучили рекордну кількість зброї

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У США у пасажирів аеропорту за останній рік конфіскували рекордну кількість вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Адміністрація транспортної безпеки (TSA), а деталі пише BBC.

Так, станом на середину грудня вже вилучили 6 301 одиницю зброї, причому 88% все ще були заряджені. Це число перевищує попередній рекорд у 5 972 одиниці вогнепальної зброї, які виявили у 2021 році. Адміністрація очікує, що до кінця 2022 року вилучать близько 6 600 одиниць вогнепальної зброї, що майже на 10% більше, ніж рекордний рівень 2021 року.

Найбільше зброї вилучили в аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті, штат Джорджія, на другому місці — Даллас/Форт-Верт у штаті Техас.

Закони про володіння зброєю різняться залежно від штату США, але вогнепальну зброю заборонено проносити в ручній поклажі, навіть якщо у пасажира є дозвіл на носіння зброї. Якщо співробітники Управління транспортної безпеки виявляють зброю на контрольно-пропускному пункті, вони накладають цивільний штраф, розмір якого залежить від кількості попередніх правопорушень і від того, чи була зброя в цей час заряджена. Агентство вже заявило, що підвищує максимальний штраф за порушення правил поводження з вогнепальною зброєю з $13 910 до $14 950.

Пасажири авіакомпаній можуть подорожувати з вогнепальною зброєю, однак вони мають попередити про це перевізника, зареєструвати зброю і провозити у спеціальному футлярі у багажному відділені.