Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети

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Північна Корея запустила принаймні дві балістичні ракети неподалік місця, де кілька днів тому випробувала новий твердопаливний ракетний двигун, який може підвищити її здатність запускати швидкодіючі ракети більшої дальності для доставки ядерних боєголовок.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство оборони Японії заявило, що снаряди подолали відстань близько 500 км, досягли висоти близько 550 км та приземлилися за межами виняткової економічної зони країни.

Запуск відбувся за кілька днів після того, як Північна Корея провела випробування «твердопаливного двигуна великої тяги», і державні ЗМІ назвали це важливим випробуванням «для розробки ще однієї системи стратегічної зброї нового типу». Розробка може дозволити їй мати більш мобільний арсенал міжконтинентальних балістичних ракет, який важко виявити і який може досягти материкової частини США.

Цього року режим Кім Чен Ина вже запустив понад 65 балістичних ракет, що є найбільшим показником за десятиліття його перебування при владі та всупереч резолюціям Організації Обʼєднаних Націй, які забороняють такі запуски.

18 листопада Північна Корея здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для доставки ядерної боєголовки на материкову частину США. США, Японія та Південна Корея попередили, що незабаром Пхеньян може ще більше посилити напруженість, провівши ядерне випробування, яке стане його першим за пʼять років та сьомим загалом. Вашингтон, Токіо та Сеул пообіцяли жорстке та узгоджене покарання, якщо Пхеньян це зробить.