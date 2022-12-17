В Уганді бегемот ледь не проковтнув дворічного хлопчика. Дитину врятували
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Бегемот напав на дворічного хлопчика в Уганді та майже проковтнув його. Дитину вдалося врятувати.
Про це пише CNN.
Тварина напала на дитину 4 грудня близько 15:00 за місцевим часом, йдеться в повідомленні поліції. Хлопчик на імʼя Іга Пол грався у своєму будинку в районі Катве-Кабаторо, що на південному заході країни. Кріспас Багонза, який опинився поруч, почав кидати в бегемота камінням і налякав його, після чого тварина випустила хлопчика із пащі.
Хлопчика госпіталізували з пораненням руки, а потім перевели до іншої клініки на заході Уганди для подальшого лікування. Зараз дитина уже повністю здорова. Перед випискою малюку зробили щеплення від сказу.