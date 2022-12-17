За добу росія випустила по Україні 98 ракет. ЗСУ відбили атаку окупантів на 12 напрямках

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Reuters

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема це — Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У той же час російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Загроза авіаційних та ракетних ударів противника по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.