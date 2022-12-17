У Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару по житловому будинку. З-під завалів дістали тіло дитини

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У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Учорашній удар по місту забрав життя чотирьох людей — росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей.

Не вщухали вночі й обстріли Нікопольщини. Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку. Люди цілі.

Пошкоджені будинки та лінії електропередач.

«У інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно», — зазначив Резніченко.