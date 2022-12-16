У Кривому Розі під завалами будинку загинули троє людей. Уранці туди поцілила російська ракета

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Ракетний удар по житловому будинку у Кривому Розі забрав життя трьох людей. Загинули 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.

Ще 13 людей поранені, серед них четверо дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Уранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета зруйнувала один із пʼяти підʼїздів житлового будинку.