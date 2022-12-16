CNN: ФІФА не дозволила Зеленському виступити зі зверненням перед фіналом Чемпіонату світу, але перемовини поки тривають

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Офіс президента / Telegram

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не дозволила президенту Володимиру Зеленському виступити зі зверненням перед фіналом Чемпіонату світу. Але переговори досі тривають.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

Там зазначили, що прохання Офісу президента України у ФІФА відхилили. Він хотів звернутися до вболівальників на стадіоні перед матчем. Відмовою ФІФА в Україні були здивовані, але переговори тривають.

Також невідомо, чи це мала бути записана промова чи звернення по відеозвʼязку.

Фінал ЧС відбудеться в неділю, 18 грудня. У ньому зустрінуться збірні Франції та Аргентини.