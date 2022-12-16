У ЄС розкрили деталі девʼятого пакета санкцій проти росії

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У Європейському Союзі розкрили деталі девʼятого пакета санкцій проти росії. Там посилять обмеження на експорт до росії та введуть нові санкції проти банківського сектора.

Про це пише пресслужба Європейської Ради.

ЄС розширює перелік товарів подвійного призначення, які будуть заборонені для продажу росії. Ці товари можуть технологічно вдосконалити російський сектор оборони. Також до переліку санкцій додали 168 російських компаній, які повʼязані з оборонною галуззю.

Євросоюз розширить заборону на поставку в росію авіаційних двигунів та їхніх частин, зокрема і двигунів для безпілотників.

ЄС також заморозить активи двох російських банків і накладе санкції на «Всеросійський банк розвитку регіонів».

Крім цього, у Євросоюзі заборонять мовлення пʼятьох російських телеканалів: «НТВ», «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» та «Первый канал». Також будуть введені додаткові санкції проти російської енергетичної й гірничодобувної галузі та розширені персональні санкційні списки.