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«Укрзалізниця» не скасувала жодного рейсу. У дорозі затримуються 17 потягів

Автор:
Софія Телішевська
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Facebook / Укрзалізниця

Внаслідок ранкової ракетної атаки 17 потягів «Укрзалізниці» прямують із затримкою. Ідеться про запізнення на понад 30 хвилин.

Пресслужба УЗ уточнила, які саме потяги затримуються:

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до двох годин.

Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости триває.

Залізничники вказують, що жоден поїзд далекого сполучення не скасований, а в разі, якщо пасажир пропустить рейс через повітряну тривогу, він може доїхати наступним поїздом із тим же квитком.