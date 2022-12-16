«Укрзалізниця» не скасувала жодного рейсу. У дорозі затримуються 17 потягів

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Facebook / Укрзалізниця

Внаслідок ранкової ракетної атаки 17 потягів «Укрзалізниці» прямують із затримкою. Ідеться про запізнення на понад 30 хвилин.

Пресслужба УЗ уточнила, які саме потяги затримуються:

№ 45/46 Ужгород — Харків +1:46;

№ 111/112 Київ — Ізюм +1:40;

№ 149/150 Чернівці — Полтава—Південна +1:20;

№ 31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;

№ 21/22 Трускавець — Харків +1:17;

№ 707/708 Київ — Чернігів +1:17;

№ 15/16 Рахів — Харків +1:15;

№ 93/94 Хелм — Харків +1:15;

№ 131/132 Дніпро — Львів +1:13;

№ 119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;

№ 721/722 Київ — Харків +1:10;

№ 731/732 Київ — Дніпро +1:07;

№ 725/726 Харків — Київ +1:07;

№ 715/716 Перемишль — Київ +1:01.

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до двох годин.

Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости триває.

Залізничники вказують, що жоден поїзд далекого сполучення не скасований, а в разі, якщо пасажир пропустить рейс через повітряну тривогу, він може доїхати наступним поїздом із тим же квитком.